Pescara, mancano i soldi per i nonni - vigilantes: arriva la sponsorizzazione privata?

Risolvere immediatamente la questione dei nonni vigilantes, ripristinando il servizio anche grazie a sponsorizzazioni private. E' la proposta che arriva dal centrodestra che incalza Alessandrini e la giunta dopo la sospensione a seguito della cancellazione dei voucher lavorativi da parte del Governo.

I consiglieri d'opposizione parlano di una situazione assurda, con l'amministrazione comunale che deve reprire solamente 40 mila euro e potrebbe risolvere aprendo alle sponsorizzazioni private:

Irrisoria la spesa da coprire da febbraio a giugno, all’incirca 40mila euro, e sicuramente non possiamo accettare la posizione assunta già la scorsa estate dal vicesindaco Blasioli che, non potendo più far ricorso ai voucher eliminati dal Governo Gentiloni, ha semplicemente cancellato il servizio. Non accettiamo che in bilancio si trovino ingenti risorse per pagare concerti e concertini, come i 121mila euro per un’ora e mezza di musica in piazza Salotto a Capodanno o i 250mila euro per il mercatino fintamente etnico, ma che non si trovi una somma ridicola per un’attività che garantisce la sicurezza dei nostri ragazzi. A questo punto aspettiamo al varco, ovvero sugli scranni del Consiglio comunale, il sindaco Alessandrini, costringendolo, con un voto favorevole alla mozione, ad attivarsi per non appuntare sul proprio petto l’ennesima ‘lettera scarlatta’ a testimoniare la propria insipienza amministrativa