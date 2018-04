Pescara: un sit in per chiedere la libertà del Presidente Lula

Sabato 14 aprile si terrà a Pescara, in Piazza Muzii dalle 18 alle 20 un sit in per chiedere la liberazione dell'ex presidente brasiliano Lula e ricordare Marielle Franco l'attivista brasiliana uccisa un mese fa.

Lula è stato condannato lunedì 4 aprile a 12 anni di carcere con una sentenza che, secondo gli organizzatori del sit in, è molto dubbia e di stampo politico.

"L’esperienza di governo di Lula negli anni ha impresso un cambiamento sul piano sociale a vantaggio dei lavoratori brasiliani e delle fasce popolari più deboli. Questo è quello che si vuole colpire e cancellare. Vogliamo esprimere la nostra vicinanza al popolo brasiliano che in questeore si sta mobilitando contro questo grave attacco alla democrazia e chiedere con loro a gran voce la liberazione di Lula e la sua partecipazione alle elezioni. Il 14 aprile sarà inoltre la giornata internazionale in ricordo di Marielle Franco l’attivista per i diritti umani assassinata un mese fa a Rio de Janeiro."

Aderiscono:

Abruzzo Social Forum

A.N.P.I. Pescara

Articolo UNO - Movimento Democratico e Progressista Abruzzo

Associazione Kabawil - El otro soy yo

Coordinamento regionale studentesco: 360 gradi PE-CH, UdU L'Aquila, UdU Teramo

Fronte della Gioventù Comunista Abruzzo

Giovani Comuniste/i Pescara

Giovani Democratici provincia di Pescara

Jonathan - Diritti in movimento

Paese Comune

Partito Comunista - Abruzzo

Polisportiva Gagarin Teramo

Partito della Rifondazione Comunista Abruzzo

Sinistra Italiana Abruzzo