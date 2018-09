Pescara, serra di marijuana in casa: arrestato giovane studente

Nascondeva nello sgabuzzino di casa una vera e propria piantagione di marijuana, oltre a diversi etti di hashish. Per questo, F.F. 27enne foggiano residente a Pescara per motivi di studio, è stato arrestato dalla Squadra Mobile. Ieri mattina alle 13 circa gli agenti hanno fatto irruzione nell'appartamento approfittando dell'uscita della fidanzata (estranea ai fatti). Il ragazzo dormiva ancora ed ha indicato alcuni contenitori sul tavolo della camera in cui nascondeva pochi grammi di marijuana e 30 grammi di hashish già suddivisi in barrette destinate allo spaccio, oltre a 3 bilancini di precisione.

Nell'armadio erano nascosti altri 3 panetti del peso complessivo di 270 grammi, mentre nello sgabuzzino i poliziotti hanno trovato una vera e propria serra con 20 piantine di marijuana e tutta l'attrezzatura per permettere la crescita. Un foglio con la scritta "neonatologia" indicava anche le piantine appena arrivate e più giovani. Rinvenuto anche un quaderno con cifre e nomi, sul quale si svilupperanno le indagini. Il ragazzo sarà processato oggi per direttissima.