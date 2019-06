Pescara, patrimoni illeciti: casa, tre auto e denaro contante sequestrati dalla polizia

Nuova operazione della polizia di Pescara per aggredire i patrimoni illeciti accumulati da famiglie di etnia rom in città. Su disposizione del Tribunale dell'Aquila, a seguito delle indagini condotte, sono stati sequestrati vari beni ovvero un'abitazione, tre autoveicoli e la somma contante di 114.950 euro che però, al momento dell'intervento nonostante l'ausilio dell'unità cinofilia della guardia di finanza, non è stata rinvenuta.

Nello specifico, si tratta di un immobile in via Aterno, una Volkswagen Golf, una Ford Ka ed una Fiat 500 L. L'attività rientra nell'ambito delle indagini condotte dagli inquirenti che dal 2007 ad oggi ha portato al sequestro e confisca di beni per oltre 35 milioni di euro con oltre 100 misure di sorveglianza speciale.