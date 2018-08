Pescara: sequestrata discarica abusiva di autoveicoli e ricambi

Una discarica abusiva con rifiuti altamente inquinanti, come parti di ricambio di autovetture, veicoli rottamati e pneumatici. La Guardia di Finanza di Pescara è intervenuta in una ditta del pescarese dove era presente l'area senza alcuna autorizzazione, con i rifiuti inquinanti a contatto diretto con il terreno.

Anche l'attività di rottamazione non era autorizzata e per questo è scattato il sequestro dell'area ed una denuncia per il titolare della ditta individuale. Le fiamme gialle da sempre sono impegnate nella prevenzione e repressione trasversale di ogni fenomeno illecito e che, al di là della tutela della fiscalità, estende sviluppo i propri controlli sotto ogni profilo di tutela della legalità, non ultimo anche quello della tutela dell’ambiente.