Pescara, sedute di elettrostimolazione senza laurea: denunciato falso fisioterapista

Praticava l'attività di fisioterapista senza avere alcun titolo ed il diploma di laurea. Per questo, un 40enne pescarese è stato denunciato dai carabinieri del NAS per esercizio abusivo della professione. Per esercitare l'attività infatti è necessario un diploma di laurea.

I militari sono arrivati nel suo studio dove hanno eseguito un'ispezione, trovando apparecchiature per l'elettrostimolazione del valore di 15 mila euro ed un paziente sul quale era in corso una terapia. Tutto il materiale è stato sequestrato. La scorsa settimana nel teramano erano stati stanati altri due fisioterapisti abusivi.