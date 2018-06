Pescara, scuole poco sicure? Tre edifici non hanno l'agibilità

Quattro scuole comunali di Pescara non potranno essere riaperte a settembre, e tre di queste non hanno l'agibilità per la mancanza del certificato di prevenzione incendi. Forza Italia, con il consigliere comunale Seccia lancia l'allarme sicurezza in alcuni edifici scolastici cittadini.

Secondo Seccia, il sindaco Alessandrini e l'assessore Cuzzi devono trovare per tempo delle soluzioni accettabili per spostare gli alunni in altri edifici. Le scuole interessate sono la scuola elementare ‘Rodari – Andersen’ di via Salara Vecchia, la scuola elementare ‘Don Milani’ di via Sacco, la scuola media ‘Antonelli’ in via Virgilio, e la scuola media ‘Michetti’ in via del Circuito.

Negli edifici non sono stati infatti effettuati i lavori di adeguamento sismico annunciati dalla Giunta Alessandrini per il 2017, e secondo il consigliere d'opposizione non esistono nemmeno i progetti ma solo quattro studi di fattibilità. Seccia ha ricordato il caso della scuola di San Silvestro, chiusa a marzo per i lavori ma che ad oggi non sarebbero ancora iniziati, costringendo dunque ancora per diversi mesi i genitori a portare i figli nella scuola di via Rubicone.