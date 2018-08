Pescara: scoperta società fantasma, evasione fiscale per oltre 700 mila euro

Controlli a tappeto da parte della Guardia di Finanza in aeroporto, per accertare in particolare violazioni riguardanti il transito di valuta con le leggi attuali che consentono un massimo di 10 mila euro per l'esportazione. I controlli hanno riguardato somme complessive pari a 600.000 euro, con sanzioni per circa 2.600 euro per 4 violazioni.

L'attività di controllo è stata svolta con gli appositi "cash dog" specializzati nel trovare denaro nei bagagli dei passeggeri in arrivo e in partenza. E proprio grazie ad un'indagine avviata dopo un controllo in aeroporto, è stata accertata l'esistenza di una società pescarese completamente sconosciuta al Fisco, con ricavi per 700 mila euro sottratti alle imposte. Ai soci sono stati contestati pagamenti in contanti per oltre 200.000 mila euro.