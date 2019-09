Pescara, sciopero per il clima: studenti, associazioni e cittadini scendono in piazza - FOTO

Anche a Pescara oggi 27 settembre centinaia di studenti ed associazioni scendono in piazza per il terzo sciopero globale per il clima. Dalle 9 il corteo si è radunato nella zona della Madonnina sul lungomare nord, dal quale si sposterà per raggiungere Piazza Salotto dove ci saranno gli interventi pubblici ed attorno alle 12,30 un flash mob.

Al corteo, composto da migliaia di persone, hanno aderito i consiglieri comunali d'opposizione Frattarelli, Sclocco e Di Iacovo e fra le associazioni presenti ci sarà "Carrozzine Determinate" e "Friday for Future". Presente anche l'ex sindaco di Pescara Alessandrini. Ha aderito anche Sinistra Italiana ed i consiglieri del Partito Democratico. Come spiegano i rappresentanti di "Friday for Future", l'obiettivo è accendere nuovamente i riflettori sui cambiamenti climatici, chiedendo al Comune di Pescara di dichiarare lo stato di emergenza climatica, applicando misure concrete e reali per la tutela del verde cittadino, il recupero dell'acqua piovana ed il trasporto pubblico gratuito con incentivi ed adeguamenti per quanti utilizzano la bicicletta: