Pescara: ruba salumi da un supermercato ma durante la fuga cade e finisce in ospedale

Ha rubato dei salumi in un supermercato di Pescara, ma quando è fuggito a bordo della sua bici ha avuto un incidente cadendo a terra e rimanendo ferito. Protagonista della vicenda un 35enne pescarese, finito in ospedale dopo essere stato soccorso dalla Polizia intervenuta sul posto.

I dipendenti del supermercato in via del Circuito si sono accorti del furto e lo hanno inseguito, chiamando anche la Polizia. L'uomo inizialmente era riuscito ad allontanarsi ma come detto è caduto ferendosi alla testa. Un'ambulanza l'ha trasportato in ospedale dove lo hanno atteso gli agenti che hanno proceduto con la denuncia per furto.