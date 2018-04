Pescara, rompe il finestrino e ruba in un'auto in sosta: arrestato

E' stato sorpreso dalla Polizia mentre rubava all'interno di un'auto in sosta, in via Toti. Per questo, un 43enne del teramano L.M. è stato arrestato per furto aggravato.

L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio. Gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione ed hanno trovato l'uomo che, dopo aver rotto il finestrino di un'automobile, era intento a rubare due telefoni ed una sigaretta elettronica nascosti nei vestiti che indossava.

La refurtiva è stata restituita al proprietario mentre il ladro sarà processato oggi per direttissima.