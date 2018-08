Paura in via Trento per il rogo di una veranda, salvato un 90enne

Paura questa mattina in via Trento per un rogo che si è sviluppato in un appartamento, all'ultimo piano della palazzina che è situata sopra il negozio "La chitarra antica".

Il fumo si è improvvisamente sprigionato da una veranda. All'interno dell'abitazione c'era un 90enne che è stato messo in salvo dai Vigili del Fuoco. Non si sono registrati feriti.