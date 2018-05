Pescara, riviera nord: proseguono i lavori, niente auto da via Muzii alla Madonnina

Prosegue senza sosta e soprattutto senza intoppi il cantiere per il rifacimento della riviera nord di Pescara. A partire da oggi, 9 maggio, sarà infatti avviato l'ultimo lotto di lavori che interesserà la zona da via Tassoni fino alla Madonnina. Per questo, la riviera nord rimarrà chiusa al traffico da via Muzii fino alla Madonnina, con gli operai che contemporaneamente inizieranno la scarnificazione nell'ultimo tratto e posando l'asfalto provvisorio da via Muzii a via Tassoni dove domani 10 maggio si potrà tornare a circolare con le auto.

Il vicesindaco ed assessore Blasioli:

"Il grosso della chiusura, a questo punto, resta solo per la giornata di oggi. Per rendere meno difficoltosa la mobilità raccomandiamo agli automobilisti che provengono dal lungofiume e sono diretti verso nord di girare in via Puccini e rientrare lungo viale Muzii da dove sarà possibile percorrere la riviera verso Montesilvano. Per chi, invece, proviene da nord, si potrà percorrere viale Kennedy, poi via Regina Margherita e via Nicola Fabrizi bypassando tutto il lato costiero dove saranno in corso gli interventi"

Blasioli infine ha fatto sapere che lungo la riviera sud nei prossimi giorni saranno rialzati i pozzetti dopo il rifacimento dell'asfalto e fra una settimana circa sarà rifatta la segnaletica orizzontale, senza particolari disagi per la circolazione stradale.