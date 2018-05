Pescara, riviera nord aperta alle auto nel week end: da lunedì tornano le chiusure

Riviera nord interamente percorribile per il week end. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, annunciando la riapertura ieri alle 18 anche dell'ultimo tratto chiuso da via Tassoni alla Madonnina. La prima serie di lavori è stata dunque completata ed ora a partire da lunedì 14 maggio inizierà la seconda parte dei lavori, con il rifacimento di tutto l'asfalto e la segnaletica orizzontale.

Il sindaco Alessandrini:

Il vicesindaco Blasioli ha poi illustrato nei dettagli il cronoprogramma dei prossimi giorni per quanto riguarda le chiusure al traffico:

"Lunedì 14 dalle 7 torna chiuso il primo tratto da via Cavour-rotonda Paolucci a via Ragazzi del 99: ricominciamo da lì per permettere un maggiore assestamento del lavoro compiuto a valle, sarà effettuata la scarifica, la ricarica e il livellamento dell’asfalto provvisorio e la posa del nuovo manto. A seguire passeremo al tratto di via Ragazzi del 99-via Muzii, poi via Muzii-via Tassoni e Madonnina. In ogni caso dobbiamo chiudere perché il cantiere deve operare in piena sicurezza e per la qualità del lavoro"