Pescara, rissa fra ubriachi lungo viale Bovio

Una violenta colluttazione iniziata per futili motivi, probabilmente per un apprezzamento nei confronti di una ragazza. Momenti di tensione sabato sera in pieno centro a Pescara, lungo viale Bovio all'altezza dell'incrocio con viale Muzii dove un cittadino albanese ed un senegalese si sono picchiati con calci e pugni.

A quanto pare, l'albanese era in compagnia di una ragazza italiana quando il senegalese che passava lungo la strada avrebbe provocato, forse con un apprezzamento di troppo, l'ira dell'albanese. Da qui la discussione che è degenerata nella colluttazione con calci e pugni. Entrambi, come accertato dalla Polizia arrivata sul posto con delle pattuglie della Squadra Volante, erano in stato d'ebrezza. Alcuni presenti si sono messi in mezzo nel tentativo di dividerli. Nessuno ha riportato ferite con prognosi superiore ai 20 giorni e dunque non sono scattate le denunce d'ufficio.