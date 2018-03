Pescara, rissa fra senzatetto: due arresti e due feriti

Una coppia lettone è stata arrestata ieri sera a Rancitelli, in via Lago di Campotosto, dopo aver aggredito e pestato a sangue due romeni senza fissa dimora. Si tratta di P.D. 37enne e B.J. di 39enne finiti in manette con l'accusa di lesioni gravi in concorso. Gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione per un'aggressione, notando un uomo che scappava da un container scalzo e con sangue sul volto.

Entrati nel container, i poliziotti hanno visto due persone, un uomo ed una donna che picchiavano violentemente un altro uomo disteso su un materasso, sanguinante e semicosciente. La coppia ha tentato la fuga ma è stata bloccata. Uno di loro aveva il dorso della mano ed i vestiti sporchi di sangue. I due romeni, senza fissa dimora, avevano accolto la coppia lettone nel container dove da tempo trovavano riparo. Dopo aver bevuto alcolici, i due aggressori hanno iniziato a colpire violentemente le vittime senza alcun appartente motivo ma uno degli uomini è riuscito a divincolarsi contattando il 113. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118. Uno dei romeni è finito in ospedale con la mandibola rotta e prognosi di 25 giorni. All'altro uomo sono stati diagnosticati traumi ed una frattura mascellare, con prognosi di 25 giorni.