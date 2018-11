Pescara, rissa in pieno giorno in centro: giovane finisce in ospedale

Rissa in pieno centro all'ora di pranzo di oggi a Pescara. Tre persone, tutte straniere di origini africane, hanno infatti avuto un violento litigio finito poi con una colluttazione all'angolo fra Corso Vittorio Emanuele e via De Amicis, davanti al negozio Kebab. Due uomini avrebbero prima discusso e poi aggredito con una bottiglia di vetro un ragazzo minorenne. Il giovane è stato trasportato in ospedale dal 118 per le ferite riportate, la più grave alla mano.

Sul posto gli agenti della Squadra Volante di Pescara che sono riusciti a fermare uno degli aggressori portato in Questura.