Pescara, cinque residuati bellici scoperti durante un cantiere: chiusa via Lago di Campotosto - FOTO

Nella mattinata di oggi sono stati rinvenuti cinque residuati bellici della seconda guerra mondiale durante le operazioni di scavo per i lavori in corso all'incrocio fra via Lago di Campotosto e strada comunale Piana nella zona ovest della città. Gli operai hanno immediatamente allertato la polizia che è arrivata sul posto con una volante.

Una volta accertata l'effettiva presenza dei proiettili inesplosi, sul posto sono arrivati gli artificieri della questura. L'area è stata transennata ed interdetta al traffico, ed ora si attendono gli esperti dell'esercito che potranno procedere alle operazioni di disinnesco e bonifica.