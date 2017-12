Pescara, meno reati nel 2017: calano del 6,7% le denunce

Scendono i reati nel 2017 denunciati e perseguiti a Pescara e provincia. La Questura infatti ha diffuso i dati relativi all'anno che si avvia alla conclusione, facendo registrare un calo complessivo del 6,7%.

Andando ad analizzare i dati delle singole tipologie di reato, si registra un calo praticamente in tutte le categorie contro il patrimonio, mentre aumentano le denunce per violenze sessuali. Scendono del 30% i furti nelle attività commerciali, del 28,5% quelli nelle auto in sosta.

Calano rispettivamente del 41% e del 51% le rapine in abitazioni ed esercizi commerciali. Sul fronte delle attività della Questura di Pescara, aumentano del 44% le persone arrestate: boom invece per il sequestro di stupefacenti, con un aumento del 700% per la cocaina e del 853% delle droghe leggere.