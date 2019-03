Pescara, due rapine in pochi minuti armato di un pelapatate: arrestato dai carabinieri

Ha messo a segno un tentativo di rapina ed un colpo nel giro di pochi minuti a Pescara. Protagonista della vicenda un 40enne pescarese S.E. arrestato dai carabinieri per rapina a mano armata e tentata rapina. Alle 12,50 il malvivente è prima entrato nel supermercato Conad di via Rigopiano dove, con il volto travisato dal cappuccio della felpa ed armato di un pelapatate, ha minacciato la cassiera per poi venire immediatamente allontanato dal titolare.

Qualche minuto dopo, è entrato nel supermercato Eurospin di via Aldo Moro, dove con lo stesso attrezzo da cucina ha minacciato la cassiera puntandole l'arnese al volto e dicendo "Dammi questi ca..o di soldi". La cassiera arretrava e l'uomo si è impossessato del cassetto del registratore di cassa e di una parte dell'incasso, allotanandosi verso l'uscita. Inseguito dal direttore e dall'addetto alla sicurezza, è stato bloccato e consegnato ai carabinieri intervenuti sul posto. Recuperato il bottino pari a 350 euro. L'uomo, conosciuto dalle forze dell'ordine per vari reati, ora si trova in carcere.