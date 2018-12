Pescara, tentata rapina in una tabaccheria di via Tibullo: due arresti

Momenti di panico e paura nel tardo pomeriggio di oggi a Pescara, dove due giovani hanno tentato di rapinare la tabaccheria Murzi in via Tibullo, a Porta Nuova. I malviventi sono arrivati con uno scooter Yamaha parcheggiando a pochi metri di distanza dall'attività, dove sono entrati con il casco in testa ed armati di un grosso coltello.

All'interno era presente la coppia di titolari che i malviventi hanno minacciato chiedendo di poter avere l'incasso, ma i due commercianti presi dal panico hanno iniziato ad urlare. A quel punto i rapinatori sono usciti a mani vuote, ed uno di loro è stato immediatamente arrestato da una pattuglia della guardia di finanza che transitava in quel momento e che lo ha bloccato dopo aver sentito le urla.

L'altro malvivente è fuggito a piedi verso viale Marconi, ma è stato intercettato e fermato da un'altra pattuglia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri ed una volante della polizia, che si sta occupando delle indagini.