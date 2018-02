Pescara: rapina a mano armata alle poste vicino l'Aurum

Rapina a mano armata nel primo pomeriggio di ieri in un ufficio postale di Pescara. Un uomo, con il volto coperto da un berretto e da una sciarpa, è entrato all'interno dell'ufficio di fronte all'Aurum, in via Luisa D'Annunzio. Dopo aver mostrato un arma, ha minacciato i dipendenti e si è fatto consegnare circa 500 euro presenti in cassa per poi darsi alla fuga a piedi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che si occupano delle indagini.