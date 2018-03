Pescara, rapina in gioielleria in via Battisti: malviventi travestiti da postini

Momenti di tensione nella mattinata di oggi in pieno centro, in via Cesare Battisti dove è stata messa a segno una rapina a mano armata nella gioielleria Seta. Due malvienti, con il volto coperto ed armati di pistola sono entrati nell'attività. Uno dei due era travestito da postino con la pettorina di riconoscimento e per questo è riuscito ad entrare senza problemi nella gioielleria.

A quel punto, si sono fatti consegnare una ottantina di orologi Rolex e sono fuggiti a bordo di un motorino. Del caso si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Pescara che ora visioneranno anche le immagini delle telecamere di sicurezza della gioielleria e della zona.