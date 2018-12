Pescara, ladri in un appartamento in centro: proprietario minacciato, picchiato e legato

Momenti di terrore ieri pomeriggio per il prorpeitario di un appartamento in via Primo Maggio a Pescara. L'uomo, verso le 17, è rientrato nella sua abitazione ed ha sorpreso tra malviventi che, a volto scoperto, erano entrati per rubare. I ladri lo hanno minacciato con un coltello e picchiato con un giravite, facendosi aprire la cassaforte contenente 10 mila euro ed un orologio Rolex da 7 mila euro. Rubato anche un borsello contenente 2 mila euro in contanti.

I malviventi hanno legato ad una sedie la vittima in modo da guadagnare tempo per la fuga. Quest’ultimo è riuscito a liberarsi dopo una mezz’ora ed ha dato l’allarme; sul posto la Polizia con la Squadra Mobile ed un'ambulanza del 118 che lo ha curato. L'uomo ha avuto una prognosi di 21 giorni.