Pescara, raggiravano e derubavano anziani: arrestati

Hanno messo a segno decine di raggiri e furti ai danni di persone anziane del pescarese e di altre province, utilizzando vari stratagemmi fra cui quello di fingersi corrieri per consegnare pacchi di grosso valore in contrassegno, ma i carabinieri del Nucleo Investigativo di Pescara li hanno individuati ed arrestati.

In manette sono finiti Marco Napolitano e Ivan Nasto, rispettivamente di 22 e 20 anni originari di Napoli. Il primo è finito ai domiciliari mentre per il secondo è scattato l'obbligo di firma. L'indagine riguarda truffe commesse fra novembre e dicembre 2017 a Pescara e provincia, ma anche a Foggia, Potenza ed Isernia. I due si fingevano corrieri di spedizioni suonando alla porta di persone anziane e consegnando falsi oggetti di valore (telefonini, Pc e simili) chiedendo in contrassegno cifre molto alte. In realtà i pacchi contenevano farina, riso e pasta.

Un altro metodo utilizzato era quello di far arrivare una telefonata da un complice che si fingeva un nipote che aveva urgente bisogno di denaro, chiedendo di consegnarlo ai suoi due amici arrivati proprio in quel momento. Sono 13 gli episodi accertati dai carabinieri. Ad una 93enne di Pescara sono stati sottratti addirittura 22 mila euro in contanti che la donna custodiva in casa, consegnando falsi pacchi. In totale avrebbero incassato circa 50 mila euro.

L’operazione dimostra ancora una volta la costante attenzione dell’Arma dei Carabinieri al fenomeno delle truffe ai danni di persone anziane che, malgrado i numerosi interventi preventivi e repressivi, continua ad essere molto utilizzato da criminali e truffatori.