Pescara: ragazzo morto in strada in via Trigno

Un ragazzo di cui non si conosce ancora l'identità è stato trovato morto nel pomeriggio di oggi in strada in via Trigno, all'altezza del civico 46. Si tratta di uno straniero, e sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 oltre a diverse pattuglie della Squadra Volante. Ancora da chiarire le cause del decesso. Sul posto è arrivato il medico legale. Dalle prime informazioni, sarebbe uscito barcollante dal portone del palazzo per poi cadere a terra privo di sensi.

NOTIZIA IN AGGIONAMENTO