Pescara, ragazzo morto in via Trigno: prime informazioni

Aveva 26 anni ed era originario della Nigeria il ragazzo trovato morto nel pomeriggio di oggi a Rancitelli, in via Trigno. In base all'ispezione cadaverica condotta dal medico legale, sarebbe morto per cause naturali. Il giovane non viveva nella palazzina al civico 46 dalla quale è uscito prima di crollare a terra, ma era arrivato lì in visita ad un amico.

Era in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Venezia.

Alcuni residenti lo hanno notato mentre barcollava in strada per poi cadere improvvisamente a terra. I soccorsi del 118, arrivati con due ambulanze, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche la Polizia con le pattuglie della Squadra Volante ed il personale della Scientifica.

Per chiarire definitivamente l'accaduto, il Pm (pubblico ministero) di turno potrebbe disporre l'autopsia sul corpo del giovane. In città vive il fratello della vittima.