Pescara, ragazza morta per overdose: arrestato pusher pregiudicato

E' stato incastrato grazie ad un lungo e meticoloso lavoro investigativo da parte dei carabinieri, anche con l'ausilio di rilievi scientifici. In manette è finito Andrea Foglietta, 46enne pregiudicato arrestato per morte come conseguenza di altro reato.

L'uomo, infatti, è lo spacciatore che ha fornito ad una 25enne pescarese le pasticche da lei ingerite che ne hanno provocato la morte per overdose ed embolia polmonare, avvenuta il 28 settembre scorso. La ragazza fu trovata priva di vita nella sua abitazione. Qui i carabinieri, durante i rilievi, hanno raccolto alcuni ritagli di blister di confezioni di medicinali, che poi si sono rivelati determinanti in quanto compatibili con quelli trovati nell'abitazione del Foglietta.

25ENNE TROVATA MORTA PER OVERDOSE

La ragazza aveva stretto amicizia qualche mese prima di morire con il 46enne, che su Facebook durante i dialoghi si vantava di avere a disposizione qualsiasi tipo di droga o medicinale oppiaceo. Osservato per diverso tempo dai militari, aveva messo su un fiorente giro di spaccio nella sua abitazione dove riceveva i clienti vendendo dall'hashish, alla marijuana, alle pillole per la terapia del dolore. Durante la perqusizione in casa sono stati rinvenuti 25 grammi di marijauan e decine di scatole di medicinali analgesici. E proprio quelle scatole erano perfettamente compatibili, come dimostrato dai RIS di Roma, con le sostanze analizzate nel sangue della ragazza dopo il decesso a seguito dell'assunzione di alcune pasticche vendute proprio dal Foglietta. Ora il 46enne si trova ai domiciliari.