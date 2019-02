Pescara, quattro persone finiscono agli arresti domiciliari

Quattro persone sono finite agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria di Pescara per un cumulo di pene. I provvedimenti sono stati eseguiti dalla Polizia.

Si tratta di S.C. 25enne originario di Pescara, per l’espiazione di una pena complessiva di 1 mese di reclusione; T.M., 45enne originario di Pescara per l’espiazione di una pena di 2 anni 3 mesi e 28 giorni di reclusione e S.F. 43enne originario di Pescara per l’espiazione di una pena complessiva di 3 anni, 2 mesi e 23 giorni di reclusione.

Domiciliari anche per L.P. 32enne originaria di lanciano (CH), che potrà usufruire della misura alternativa al carcere sino al trentesimo giorno successivo alla data del parto.