Pescara e provincia: aumentano gli incidenti ed i morti lungo le strade nel 2018

Aumentano gli incidenti e purtroppo anche le vittime in Abruzzo e nel Pescarese nel 2018. L'Aci di Pescara infatti ha diffuso i dati statistici relativi ai sinistri lungo le strade del territorio provinciale, che mostrano un andamento in controtendenza rispetto alla media nazionale, dove le vittime sono diminuite così come i feriti e gli incidenti stessi.

In Abruzzo, gli incidenti registrati sono stati 3.145 (+199, +6,7%), i morti 76 (+7, +10,1%) i feriti 4.683 (+288, +6,5%). In provincia di Pescara gli incidenti sono stati 885 (+140, +18,8%), i morti 13 (+4, +44,4%), i feriti 1.261 (+207, +19,6%). In ambito regionale, Pescara è al terzo posto fra le province per quanto riguarda il numero di vittime ma al primo posto per il numero di incidenti . Boom di vittime nel Chietino, con 33 morti nel 2018. A livello nazionale, infine, la Regione con più vittime in Italia nel 2018 è stata la Lombardia con 483 morti, seguita dal Lazio con 331.