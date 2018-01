Pescara, scatta la potatura degli alberi: il calendario

Scattano i lavori di potatura sugli alberi della città. Lo ha fatto sapere l'assessore e vicesindaco Blasioli, aggiungendo che a partire da domani 23 gennaio, salvo problematiche di maltempo, partirà il calendario stilato dall'amministrazione comunale. La ditta che si occuperà dei lavori ha vinto l'appalto per 126 mila euro.

Lavori indispensabili non solo per garantire sicurezza a pedoni ed automobilisti, ma anche per garantire la salute del patrimonio arboreo. Ecco il calendario delle potature più importanti, fra cui i pini di via Gioberti rimasti senza manutenzione da anni.