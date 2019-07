Pescara, polizia interviene per una rissa ma trova quasi 3 etti di marijuana - FOTO

La polizia di Pescara, con la squadra volante, è intervenuta ieri sera nella zona della riviera sud, in una traversa adiacente al lungomare, per una segnalazione di rissa. Una volta sul posto però, gli agenti, non hanno riscontrato quanto segnalato ma hanno notato due giovani che, alla vista della volante, si sono dati alla fuga.

Uno dei due, raggiunto ed identificato, non ha dato spiegazioni sul motivo della fuga. A quel punto i poliziotti hanno esteso le ricerche al palazzo dal quale uno dei ragazzi era fuggito, rinvenendo 2 involucri contenenti 280 grammi di marijuana, sottoposta a sequestro ed avviando le indagini per scoprirne la provenienza.