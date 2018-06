"Pizzo", droga e pestaggi a Pescara: arrestati 5 pregiudicati

Un gruppo di criminali "versatili" che agiva su vari fronti illegali, come l'estorsione a commercianti o dipendenti, lo spaccio di droga e le lesioni nei confronti di chi si rifiutava di pagare o che accumulava debiti per l'acquisto di stupefacenti. In manette sono finiti Michele Rossoni, Cristian Rossoni, Virginio Rossoni, Richard Rossoni e Giovanni Di Blasio. Per loro le accuse sono gravi e multiple: estorsione, furto aggravato, spaccio di droga e lesioni.

L'indagine è partita nel novembre 2017, quando alcuni commercianti pescaresi hanno segnalato che tre soggetti pretendevano il pagamento del "pizzo" mensile per essere protetti e tutelati. Se si rifiutavano di pagare, scattavano le minacce prima verbali e poi almeno in un caso anche fisiche, ai danni di un dipendente di un negozio di ortofrutta che dopo aver pagato qualche mensilità ai delinquenti non ha più voluto subire l'estorsione ed è stato pestato davanti ai clienti del locale finendo in ospedale con il naso rotto.

Le cifre spesso erano modeste, di qualche centinaio di euro al mese per garantire una presunta tranquillità e protezione alle vittime stesse. Ma non è tutto: i tre spacciavano anche droga ed anche in questo caso hanno utilizzato la violenza fisica per minacciare un acquirente che non aveva saldato il debito per lo stupefacente acquistato.

Una volta estinto il debito, però, le minacce sono continuate assieme alle nuove richieste di denaro, per un totale di circa 30 mila euro. A quel punto la vittima, esasperata, si è rivolta alla Guardia di Finanza. I tre poi il 27 gennaio furono arrestati in flagranza di reato mentre mettevano a segno un furto in un'abitazione a Francavilla al Mare. Ora per loro sono scattate le nuove ordinanze di custodia cautelare.