Pescara, pitbull sfugge al padrone e sbrana un cagnolino

Momenti di paura ieri pomeriggio a Pescara in via Buozzi dove un pitbull è riuscito a sfuggire al controllo del suo padrone ed ha aggredito un piccolo chihuahua che stava passeggiando con la sua padrona. Il molosso era al guinzaglio del proprietario ma è riuscito a sfuggire andando a sbranare il cane di piccola taglia davanti agli occhi terrorizzati della sua padrona.

Secondo quanto riferito dai presenti, il proprietario del pitbull si è poi allontanato rapidamente con il cane facendo perdere le proprie tracce. Nulla da fare per il cagnolino mentre la padrona ha avuto un lieve malore ed è stata soccorsa dal personale del 118. Sul posto sono arrivati anche i vigili urbani per la ricostruzione dei fatti e per cercare di risalire al giovane proprietario del pitbull.