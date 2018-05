Pescara, picchia l'ex convivente e le distrugge il cellulare: denunciato

Ha picchiato ed aggredito l'ex convivente arrivando a colpirla con calci e pugni spaccandole il cellulare per non farle chiedere aiuto. Per questo, G.S. tunisino di 29 anni residente a Pescara è stato denunciato dalla Polizia per lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia.

Il giovane ha avuto anche la diffida ad avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ex convivente, che aveva deciso di interrompere la loro relazione. La vittima ha sporto denuncia dopo i numerosi episodi di violenza subiti, e la Polizia era già intervenuta in altre occasioni comminando all'uomo un primo provvedimento di ammonimento del Questore, che però purtroppo l'uomo aveva dunque ignorato.