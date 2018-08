Pescara: perseguita e minaccia la ex per mesi, arrestato

Ha peseguitato per mesi la sua ex fidanzata, arrivando a seguirla ovunque fino a tamponarla con l'auto diverse volte. Per questo, un 44enne pescarese è stato arrestato con l'accusa di stalking. La donna da mesi subiva le continue minacce e persecuzioni, fino a quando pochi giorni fa consigliata da un amico si è rivolta alla Polizia presentando formale denuncia.

La relazione con l'uomo era durata 3 anni ed era finita nel 2016, quando gli atti persecutori hanno avuto inizio con danneggiamenti all'automobile, minacce verbali e scritte anche tramite i social network. La donna, residente a Francavilla al Mare, aveva anche deciso di riallacciare la relazione con l'uomo ma dopo 4 mesi aveva deciso nuovamente di lasciarlo. A quel punto sono riprese le minacce nel giugno scorso, con continui pedinamenti rendendole la vita sociale praticamente impossibile.

Ai poliziotti, tra le altre cose, veniva riferita anche un’aggressione subita la sera dello scorso 1 agosto, quando la donna si accingeva a raggiungere un’amica presso uno stabilimento balneare della riviera; il suo ex compagno, che l’aveva vista uscire da casa, l’aveva seguita a bordo della propria autovettura per poi tamponarla ripetutamente con la macchina.

Ieri sera gli agenti hanno deciso di compiere un appostamento seguendo la donna che si era recata in uno stabilimento balneare. L'arrestato l'ha raggiunta dopo pochi minuti, rimanendo prima in disparte mentre la ex parlava con un amico. Quando però stava per risalire nella sua auto, l'ha bloccata iniziando a minacciarla verbalmente. Così è scattato l'arresto. Ora si trova ai domiciliari.