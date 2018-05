Pescara: paura per un incendio davanti ai binari in via de Gasperi

Treni bloccati per una mezz'ora e paura ieri pomeriggio in pieno centro a Pescara per un incendio divampato in via De Gasperi. Il rogo di sterpaglie ha interessato la zona dei binari di fronte alla chiesa del Santo Spirito. Fortunatamente i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme prima che raggiungessero gli alberi davanti ai parcheggi.

Sconosciute le cause dell'incendio. Nel giro di un'ora la situazione è tornata alla normalità ed il traffico ferroviario è stato fatto ripartire.