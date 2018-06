Pescara, paura sull' asse attrezzato: suore imboccano contromano una rampa

Avrebbe potuto causare un tragico incidente la disattenzione di una suora alla guida di una Fiat Punto che ieri pomeriggio ha imboccato contromano una rampa dell'asse attrezzato. L'episodio è avvenuto sulla rampa di Piazza della Marina, in direzione Chieti.

L'anziana non si è accorta di aver imboccato nel senso sbagliato la rampa e si è ritrovata di fronte al traffico proveniente da Chieti in uscita. Per fortuna, essendo uno svincolo, nessuna vettura procedeva a forte velocità e dunque tutti sono riusciti a frenare o evitare l'impatto.

La suora, presa dal panico, è scesa dal veicolo che poi è stato spostato da un automobilista.