Pescara, al parco con un grosso coltello: arrestato latitante, era ricercato per tentato omicidio

È stato fermato ed arrestato nel parco San Giuseppe in via Passolanciano mentre era in possesso di un grosso coltello. In manette è finito W.M.S. 65enne dello Sri Lanka, arrestato dalla Polizia nel pomeriggio di ieri dopo aver ricevuto una segnalazione. Dai controlli però l'uomo risultava latitante da 5 anni per un ordine di carcerazione della Corte d'Appello dell'Aquila, per un tentato omicidio avvenuto ad Ortona nel 2007.

L'uomo era diventato irreperibile e non aveva dunque scontato la sua pena. Il coltello aveva una lama di oltre 30 centimetri. Ora si trova in carcere e dovrà rispondere anche di porto ingiustificato in luogo pubblico di armi od oggetti atti ad offendere.