Pescara, Parco Cocco: arrivano le panchine "smart" per studiare all'aria aperta

Una vera e propria sala studio all'aperto all'interno del Parco Di Cocco dove trovare panchine "smart", adatte per gli studenti che hanno tablet e pc portatili. Saranno installate a breve le panchine multitasking volute dall'amministazione comunale e che andranno ad arricchire l'area verde a ridosso di Portanuova, a due passi dall'Università di viale Pindaro.

Il vicesindaco Blasioli:

“Si tratta di una bella novità che consentirà a chi sceglie il Parco Di Cocco di godere della tranquillità dell’area verde e passare il proprio tempo studiando o lavorando Questo particolare tipo di seduta è stato scelto dall’assessore Laura Di Pietro si tratta di un progetto sperimentale, che prevede speciali panchine che possono essere utilizzate sia come semplici sedute che come basi di appoggio per portatili, appunti e libri. Le abbiamo collocate all’ingresso del parco, in una zona dove si trova l’ombra nei momenti della giornata più frequentati degli studenti, ora l’auspicio è che la comunità le prenda in consegna e le usi tutelandole, perché sono un bene comune."