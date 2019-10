Pescara, pane fresco trasportato in condizioni igieniche precarie: multe salate e sequestro

Multe per migliaia di euro ed il sequestro di circa 30 kg di pane da parte della polizia stradale di Pescara che è intervenuta a seguito di un controllo avvenuto lungo le strade del Pescarese per il rispetto delle norme del codice della strada. Gli agenti, coordinati dal vice ispettore Pento e diretti dal vice questore dottor Primi, hanno fermato un veicolo che trasportava alimenti.

Nello specifico, il furgone trasportava del pane senza rispettare le norme igienico sanitarie imposte dalla legge e senza aver comunicato alla Asl il trasporto di tale merce con quel veicolo, che non era mantenuto pulito per evitare contaminazioni esterne degli alimenti.

Sono scattate multe dai 1.500 ai 9.000 euro per la mancata comunicazione e multe dai 500 ai 3.000 euro per la scarsa igiene del veicolo. Il pane è stato sequestrato e distrutto, e proveniva da un lavoratori della zona nord della provincia di Pescara, ed era diretto a diversi punti vendita. L'intervento è avvenuto anche con la collaborazione del personale del Nas di Pescara.