Pescara: niente auto in via De Cecco dal 10 al 18 aprile

Niente auto in via De Cecco dal 10 al 18 aprile. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, che ha disposto con un'ordinanza il divieto di transito nel tratto compreso fra via Braga e viale Scarfoglio parallelo a Fosso Vallelunga. Sarà invece pienamente transitabile in entrambe le direzioni via Scarfoglio anche dinanzi le scuole.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Pescara usa la nostra Partner App gratuita !