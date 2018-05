Pescara: nasconde droga nel risvoltino dei pantaloni, denunciato

Lo hanno beccato in possesso di 8 grammi di marijuana, nascosti nel risvoltino dei pantaloni. Per questo, un 48enne senegalese è stato denunciato dai carabinieri. I militari hanno eseguito un controllo lungo Corso Vittorio, con perquisizione personale.

Sempre i carabinieri, hanno denunciato per ricettazione un 43enne pescarese pregiudicato trovato in possesso di circa 100 euro di prodotti rubati da un furgone per le consegne proveniente da Campobasso.