Le ruba il portafogli e poi usa la sua carta di credito per comprare vestiti: arrestato  

I Carabinieri del Nor di Pescara hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Pescara, per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito, arrestando un 41enne di Napoli.

L’uomo, a conclusione di serrate indagini condotte dai militari dell’Arma, è stato riconosciuto responsabile del furto di un portafogli ai danni di una 57enne del luogo, avvenuto a inizio dicembre presso l’Ufficio URP dell’ospedale, nonché del successivo utilizzo della carta di credito contenuta all'interno, per l’acquisto di svariati capi d’abbigliamento.