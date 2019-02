Pescara, giovane accoltella addetto alla sicurezza di una discoteca

È andato su tutte le furie quando l'addetto alla sicurezza gli ha detto di pazientare qualche minuto per entrare in discoteca attendendo il suo turno nella fila. Per questo, un giovane ha accoltellato un addetto alla sicurezza del locale ed è stato poi bloccato in attesa dell'arrivo della Polizia.

Il ventenne pretendeva di saltare la fila ed al rifiuto da parte dell'addetto alla sicurezza lo ha colpito con un coltello, fortunatamente colpendolo solo di striscio grazie ai riflessi pronti dell'uomo che è riuscito a schivare il colpo. A quel punto il giovane è stato immobilizzato in attesa dell'arrivo degli agenti.

L'addetto alla sicurezza è stato medicato sul posto da un'ambulanza della Misericordia.