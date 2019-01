Pescara: è morto il Cavaliere Rocco Cipollone, finanziere e sopravvissuto ai campi di concentramento

È morto ieri, 22 gennaio, all'età di 97 anni il vicebrigadiere e Cavaliere della Repubblica Rocco Cipollone. Decano delle fiamme gialle, in servizio nelle Marche, Abruzzo e Molise, è stato fra i valorosi militari reduci delle battaglie e delle operazioni della Seconda Guerra Mondiale.

Arruolato nel corpo della Guardia Di Finanza nel 1941, fu progioneiro delle truppe tedesche e deportato nel Campo di Concentramento IX/A di Zighinainn (Germania) e successivamente trasferito nei campi di lavoro di Reddigausen (Bezir

Kassel) per la fabbricazione di armi belliche. Nel marzo del 1945 fu liberato dalle truppe americane, rientrando in Italia dove è stato in servizio fino al 1975.

Per gli atti compiuti durante la guerra, fu insignito di diversi riconoscimenti e benemerenze: Tre Campagne di Guerra, Tre Croci al Merito di Guerra, il Distintivo d’Onore per i Patrioti Volontari della Libertà, le Croci d’Argento e d’Oro al Merito di Servizio nella Guardia di Finanza ed infine la prestigiosa “Medaglia d’Onore”, quale militare ex combattente internato nei campi nazisti conferitagli dal Presidente della Repubblica.

I funerali si terranno domani 24 gennaio alle ore 16 a Pescara nella cattedrale di San Cetteo.