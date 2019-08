Pescara, morto lo storico preside del Da Vinci Walfrido Del Villano

È morto all'età di 81 anni Walfrido Del Villano, storico preside del Liceo Scientifico Da Vinci di Pescara. Scrittore ed uomo di grande cultura, autore di diversi libri è stato preside per 23 anni. Molto amato dai suoi studenti e dai docenti, dopo la pensione si era ritirato proseguendo l'attività di falegnameria di famiglia. Era malato di tumore e si è spento nella clinica Pierangeli.

Gianni Mellila lo ricorda su Facebook:

Se ne è andato il professor Walfrido Del Villano, per 23 anni preside del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Pescara. Ha lottato una vita per la scuola pubblica, per la sua qualità e per la funzione di uguaglianza e promozione sociale che le è assegnata dalla Costituzione. Col suo insegnamento si sono formate generazioni di giovani pescaresi. È stato una persona colta, generosa, rigorosa, che ha onorato la Repubblica italiana. Sono vicino al dolore dei suoi familiari e della comunità scolastica pescarese