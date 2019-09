Pescara: è morto Don Enrico, lo storico sacerdote di Villa del Fuoco

È morto questa mattina lo storico sacerdote della chiesa della Madonna del Fuoco a Pescara, don Enrico Zambotti. Il religioso aveva 101 anni ed era nato nel 1918 in provincia di Trento. Nel 19452 era entrato in seminario diventando prete a 24 anni. Docente di liturgia, teologia, latino e canto arrivò a Pescara nel 1971 dopo essere stato per alcuni anni in Cecoslovacchia. Nel 1973 divenne parroco a San Silvestro, mentre dall'età di 74 anni affiancò don Giuseppe Comerlati nel servizio alla parrocchia Madonna del Fuoco.

Ad 80 anni continuò il suo cammino neocatecumentale in Sardegna, per tre anni. I funerali saranno celebrati domani domenica 15 settembre nella chiesa della Madonna del Fuoco alle ore 16.