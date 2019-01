Pescara, dramma ai Colli: due persone trovate morte in casa [FOTO]

Tragedia a Pescara Colli. Due persone sono morte all'interno della loro abitazione. Dalle prime informazioni pare a causa di un incidendio scoppiato all'interno della casa che si trova in strada Colle Cervone.

Aggiornamento ore 18: Le persone trovate prive di vita sono una coppia di anziani di circa 80 anni, ed il decesso è avvenuto per asfissia da monossido di carbonio. In base ad una prima ricostruzione, i due anziani ieri sera si trovavano in cucina quando le fiamme si sarebbero propagate nella camera da letto, dove l'accumulo di monossido di carbonio ha provocato i due decessi essendo tutte le finestre chiuse per mancanza di ossigeno. A dare l'allarme un parente che abita in zona. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia con squadra mobile, squadra volante e scientifica.

