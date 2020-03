Pescara, Montesilvano e Spoltore senza luce per il maltempo

Problemi oggi pomeriggio. Per quanto riguarda la nostra città, il buio è sceso nel quadrilatero compreso tra via Mazzini, via Forti, corso Vittorio Emanuele e via Quarto dei Mille. Senza luce anche via Gramsci e via Tassoni